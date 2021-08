Van den Brom très dur avec Roberto Martinez : "Qu’est-ce que les joueurs doivent faire en plus pour être finalement appelés ?"

John Van den Brom a réagi à la non-sélection chez les Diables Rouges de Bryan Heynen et Theo Bongonda. L’entraîneur de Genk s’en est pris au sélectionneur Roberto Martinez lors de la conférence de presse d’avant match de ce week-end.

Dans la présélection des Diables, Bryan Heynen et Théo Bongonda ont sauté lors de la sélection finale de Roberto Martinez. Un choix que ne comprend pas leur entraineur John Van den Brom qui l’a expliqué en conférence de presse. "C’est aussi une déception pour moi. Qu’est-ce que les joueurs doivent faire en plus pour être finalement appelés ? Lors des conférences de presse, on entend à chaque fois que les joueurs choisis sont ceux qui prestent à un niveau élevé depuis longtemps. Theo et Bryan le font depuis un certain temps. En tout cas, c’est ce que je pense."

Il se peut qu’ils ne correspondent pas à la façon de jouer du sélectionneur, mais il suffit de le dire.

Et d’ajouter : "Ne venez pas me dire à chaque fois qu’ils sont proches. Parce que c’est ce que Roberto Martinez déclare. Il faut trouver autre chose. Il se peut qu’ils ne correspondent pas à la façon de jouer du sélectionneur, mais il suffit de le dire. Ce sont des joueurs de haut niveau qui sont matures, pas des gamins de 18 ou 19 ans. Il faut les traiter différemment."

Finalement, John Van den Brom demande plus de clarté au sélectionneur, surtout que pour le coach de Genk, "le championnat européen n’a finalement pas été une réussite. Nous étions curieux de voir si Roberto Martinez allait changer quelque chose, mais il ne l’a pas fait. Il dit qu’il appelle des joueurs qui se débrouillent bien dans leur club. C’est se tromper soi-même et ne pas être sincère avec eux finalement. Et ces joueurs sont en train de rire de ça. Ça veut tout dire et c’est assez triste."

Roberto Martinez a dévoilé sa sélection pour les trois matches des Diables rouges face à l’Estonie (2 septembre), la Tchéquie (5 septembre) et la Biélorussie (8 septembre) en qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar. Pour sa première liste post Euro 2020, le sélectionneur a repris 31 joueurs.