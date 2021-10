Van Crombrugge assume son erreur : "J'avais deux choix : pleurer dans mon coin ou sortir de grands arrêts"

Les acteurs du Topper entre Anderlecht et le FC Bruges se sont arrêtés au micro d'Eleven Pro League. Hendrik Van Crombrugge, acteur malheureux en première mi-temps, a assumé son erreur. "Je devais allonger, on a fait trop de petites passes. Cela arrive, c’est la vie de gardien. J’avais deux choix, soit pleurer dans mon coin soit sortir et faire un maximum d’arrêts. Quand il s'agit de juger le match d'un gardien, c’est blanc ou noir, il n’y a jamais de zone grise, mais je l’accepte." Il poursuit dans son analyse de match et s'estime content de la prestation mauve. "Je trouve qu’on a été supérieurs à Bruges aujourd’hui même s’ils ont les occasions en première mi-temps. J’ai eu une mauvaise prise de décision sur le but de Bruges. C’est une bonne chose de créer autant d’occasions peu importe l’adversaire. Mais il faut être plus efficace, ça c’est une certitude."