Valeurs marchandes actuelles : Saelemaekers 2e Belge le plus cher, Vinicius Jr au top devant Foden et Haaland

Le mercato hivernal a commencé et avec lui des rumeurs et des chiffres qui font tourner la tête. L’observatoire du football CIES a profité de l’occasion pour publier son classement des joueurs qui possèdent actuellement la valeur marchande la plus élevée dans les cinq grands championnats européens historiques. La méthodologie disponible ici se base notamment sur la date de fin de contrat des joueurs (ce qui explique le fait que Kylian Mbappé se situe seulement autour de la 50e position), leur âge et forcément leur talent et leurs performances.

Le podium est constitué par Vinicius Junior (166,4 M€), Phil Foden (152,6 M€) et Erling Haaland (142,5 M€), tous les trois sous contrat avec leur club respectif jusqu’en juin 2024 et tous les trois âgés de 21 ans.

Du côté des Belges, le joueur dont la valeur estimée est la plus haute n’est autre que Romelu Lukaku avec 79,3 M€. Transféré l’été dernier à Chelsea en provenance de l’Inter Milan, le Belge de 28 ans est lié aux Blues jusqu’en 2026. Et après avoir connu une petite tempête ces derniers jours, il voit un peu de sérénité revenir et occupe une belle place dans ce classement des valeurs marchandes. Il est le 14e à son poste, 37e tous postes confondus.

Il faut ensuite descendre autour de la 90e position pour retrouver de nouveau des Belges. À la 89e place, le deuxième Diable que l’on retrouve c’est Alexis Saelemaekers ! Le "joueur du mois" à l’AC Milan en décembre dernier a le vent en poupe, sa valeur est estimée à un peu plus de 55 millions d’euros, lui qui est lié au club milanais jusqu’en juin 2026.

Á la 91e position on retrouve l’inévitable Kevin De Bruyne et une estimation à 54,6 M€. Malgré ses 30 ans et avec une fin de contrat avec Manchester City prévue en juin 2025. KDB reste un pion essentiel du système du système de Guardiola à City.

Le dernier Belge de ce top 100 c’est Youri Tielemans. Le joueur de Leicester est 99e avec une valeur estimée à 50,3 M€, juste devant Heung-Min Son.

Notons ces meilleures valeurs constatées poste par poste : Gianluigi Donnarumma (82 M€) est le premier parmi les gardiens, Rúben Dias (120,5 M€) pour les défenseurs centraux, Alphonso Davies (122,3 M€) parmi les défenseurs latéraux, Jude Bellingham (130,1 M€) pour les milieux défensifs, Florian Wirtz (133 M€) pour les milieux offensifs, et Vinícius Júnior pour les attaquants et au classement général.

À souligner également : Kylian Mbappé a la valeur la plus élevée pour les joueurs dont le contrat se termine au mois de juin. Moment où il devrait rejoindre le Real Madrid, selon toute vraisemblance.