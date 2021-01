Valeurs des joueurs : Marcus Rashford le plus cher, Youri Tielemans en explosion

À la cotation des footeux, le temps des Neymar, Ronaldo et Messi semble irrémédiablement passé. Dans son rapport hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES place l’Anglais Marcus Rashford (Manchester United) tout en haut des joueurs les plus chers du moment avec une cote à 165,6 millions d’euros. Il est suivi par le Norvégien Erling Haaland (Borussia Dortmund, 152 millions) et un autre Anglais, le flanc droit de Liverpool Trent Alexander-Arnold (151,6 millions). Côté belge, le podium des joueurs les plus chers est dominé par Romelu Lukaku (97,6 millions), qui devance Kevin De Bruyne (71,9) et Youri Tielemans (70,6), lequel confirme son année 2020 grand cru.

Neymar, 222 millions. Mbappé, 135 millions. Coutinho, 145 millions. Les trois plus gros transferts de l’Histoire n’ont plus voix au chapitre. L’algorithme du CIES tient compte de la forme du moment, des statistiques du joueur, de la durée de son contrat en cours et surtout de son (jeune) âge, qui maximise son potentiel de progression.

À 23 ans, Marcus Rashford est au sommet, comme joueur… et comme emblème social. Auteur de 13 buts en 24 matches cette saison, la star d’Old Trafford contribue largement au retour à l’avant-plan de Man United. Chantre de la solidarité, Rashford est devenu le symbole de l’aide aux enfants démunis.

" Ce joueur est efficace et élégant, il a tout " s’enthousiasme Frédéric Waseige, analyste VOO et RTBF, expert de la Premier League : " Rashford fait tout en mouvement et en vitesse, c’est l’un des seuls joueurs au monde qui n’est pas ralenti quand il a le ballon au pied. Le ballon, c’est son corps ! Il s’engage aussi socialement : il a fait plier le gouvernement britannique en offrant des repas à 600.000 gosses d’Angleterre. Rashford est le mec parfait ! Comme points de travail, il doit encore penser plus vite à son repli défensif et vendanger moins d’occasions. Mais même dans un mauvais jour, il est capable de marquer un but décisif : c’est l’apanage des grands ! "

" Nez sur le ballon… "

Deuxième joueur le plus cher du moment (152 millions), le Norvégien Erling Haaland (Borussia Dortmund) avait été proposé par son club Molde… à Anderlecht en 2019 avant de finalement rejoindre Salzbourg : il était déjà trop cher pour les caisses mauves. Auteur de 10 goals en 9 sorties en Bundesliga cette saison, le Norvégien est d’abord une machine à buter. " Pour un géant de sa taille (NDLA : 1,94 m), c’est sa vitesse et sa souplesse qui me sidèrent " reprend Waseige. " Mais il joue le nez sur le ballon et est tellement égocentrique qu’il a intérêt à marquer beaucoup et longtemps… sans quoi il va se mettre ses équipiers à dos ! "

Le troisième sur ce podium des joueurs les plus chers est une petite surprise… car il s’agit d’un défenseur, le flanc droit de Liverpool Trent Alexander-Arnold (151,6 millions). " Ce classement me ravit, car les défenseurs sont souvent sous-estimés au profit des attaquants " enchaîne Waseige. " Mais Alexander-Arnold… n’est pas un défenseur ! D’ailleurs à Liverpool, tout le monde attaque ! Son impact offensif domine ses stats défensives : sa qualité de centre est prodigieuse et depuis deux ans, il est le meilleur donneur d’assists de Premier League après Kevin De Bruyne ! "

Leader de ce classement voici douze mois, Kylian Mbappé rétrograde à la cinquième place (€149 M). Explication : son contrat actuel ne court plus que sur dix-huit mois, sa valeur en capital est donc en baisse. Vient aussi l’impact de l’âge et des performances. Souvent blessé et couvert par un contrat de 18 mois, Neymar est retombé à 32 millions d’euros. Âgé de 33 ans, Lionel Messi est désormais… 97e valeur footeuse du monde (54 millions) tandis qu’à 35 ans, Cristiano Ronaldo est retombé à la 131e place (47 millions).