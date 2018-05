Valence lève l'option sur Kondogbia et le transfère définitivement

Le FC Valence a levé l'option d'achat de 25 millions d'euros du contrat de Geoffrey Kondogbia. Cette saison, le milieu de terrain français était prêté par l'Inter Milan où il était sous contrat jusqu'au 30 juin 2020. Il a signé un contrat pour quatre saisons à Mestalla. Une clause de rachat de 80 millions d'euros a été incluse dans le nouveau contrat.

Le milieu de terrain défensif de 25 ans, international français à 5 reprises, a effectué 36 apparitions officielles (quatre buts) pour Valence cette saison. Après quelques saisons en mode mineur, Valence a retrouvé les sommets du classement en Primera division espagnole. Grâce à sa 4e place, le club est assuré de disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

"Je suis très heureux de rester avec l'équipe", a déclaré Kondogbia sur le site web du club. "Je me sens très bien ici et les gens me donnent beaucoup de confiance. Je veux entrer dans l'histoire la saison prochaine avec l'équipe en Ligue des champions."

Kondogbia a été formé en France au RC Lens. Il a ensuite joué au FC Séville (2012-13), à Monaco (2013-15) et à l'Inter (2015-17).