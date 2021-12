URLC (Nat.1) : Ousmane Sow, débouté par le Tribunal, s’épanche

Le Tribunal a aussi estimé que l’ancien président Ousmane Sow ne démontre pas que sa présence en qualité de président de l’URLC est la meilleure garantie du développement des deux asbl de gestion de l’URLC. " Ce qui est certain, note le Tribunal, c’est que la suspension des effets de l’assemblée générale du 10 novembre 2021 aura pour résultat le retour des deux anciens administrateurs évincés (Ousmane Sow et Adrien Fuchs) et donc la renaissance des querelles incessantes ayant miné l’ambiance et l’activité du club antérieurement. "

Le dossier de gouvernance de l ’Union Royale la Louvière Centre (Nationale 1) a connu un nouvel épisode la veille de la Noël, avec l’ordonnance de la chambre des référés du Tribunal de l’entreprise du Hainaut siégeant à Mons. Celle-ci a bel et bien débouté l’ancien président franco-sénégalais Ousmane Sow, à la suite de son action à l’égard des asbl URLC et Centre de Formation !

Après quelques jours de recul, Ousmane Sow reconnaît se poser pas mal de questions sur le juste comportement à adopter au regard des événements des deux derniers mois. Il a déjà évoqué, avant d’en débattre avec son avocat un appel de la décision de justice.



Mais si l’orgueil a un coût, multiplier les échecs ne fait pas avancer. En cette fin d’année 2021, il a toujours beaucoup de mal à comprendre pourquoi le financier Adrien Fuchs, héritier de la légendaire maison de mode Nina Ricci, avec qui il a collaboré dix années via le recrutement et la supervision de joueurs l’a lâché aussi rapidement. Sans vraies discussions en profondeur.



Ousmane n’accepte pas qu’on lui ait fait porter par ailleurs le chapeau d’une grosse bagarre, pour dire le moins au sein du staff sportif sous sa responsabilité à la mi-temps d’un match qui tournait au vinaigre début novembre face à Dessel Sports.



Il s’est senti d’un coup très isolé, et bouc émissaire d’une situation en interne devenue déjà incontrôlable dès l’instant où les rôles de l’ancien T2 David Bourlard, l’ancien manager général Bernard Bouger ou l’entraîneur Khalid Karama avaient évolué.



Le retour aux affaires en haut de l’affiche de la famille Pupillo, il l’avait senti d’autant moins venir qu’il avait reçu peu de temps auparavant encore des louanges d’un de ses membres lors d’une réception d’avant match de championnat à Knokke.



Aujourd’hui, comme cela s’est passé aussi en juillet 2020 avec Mohamed Dahmane, alors également associé financier du nouveau projet URLC, il y a donc une autre rupture dans le bel investissement de départ. Ousmane le sait en son for intérieur : le soutien d’un grand nombre de familles de jeunes joueurs du centre de formation n’est probablement plus qu’une façade. Ainsi vit le milieu du foot, univers également aux contours impitoyables.



Ousmane Sow précise encore posséder 10% du capital de la société SAS TF Invest, constituée pour racheter la Louvière Centre en 2019 à Huseyin Kazanci contre un chèque d’un peu moins d’un million d’euros. " Avec les parts de deux autres personnes présentes dans TF Invest, c’est même de 30% de mise qu’il sera question de récupérer au sortir de la situation actuelle. Je suis leur représentant. " Comment ces parts seront-elles valorisées ? Il est encore trop tôt pour le dire ou en parler.