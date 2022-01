Union Saint-Gilloise : aucun départ cet hiver, les joueurs ont signé un pacte pour rêver jusqu'au bout

Avant la trêve beaucoup d’observateurs, et il faut bien l’admettre quelques supporters pessimistes ou autres esprits chagrins, prédisaient que l’Union Saint-gilloise allait se faire piller lors du mercato hivernal. Certains pensaient que le leader du championnat n’allait plus le rester longtemps une fois qu’il serait privé de ses joyaux. En tête au niveau collectif et individuel de presque tous les classements, les "jaune et bleu" attirent et suscitent les convoitises de clubs plus huppés et rémunérateurs. Quoi de plus normal ! Deniz Undav, Dante Vanzeir, Casper Nielsen, Bart Nieuwkoop ou encore Loic Lapoussin pour ne citer qu’eux sont "bankables" !

Mais ce qui devait arriver, n’arrivera sans doute pas. En tout cas, pas tout de suite. Même si les sollicitations restent nombreuses, que certains agents ou clubs font miroiter aux bijoux saint-gillois des sommes astronomiques.

En coulisses, on évoque même que certains joueurs pourraient multiplier leur salaire par 8 ou 10 en cédant aux sirènes.

Dans ces conditions difficiles de rester insensible pour des hommes qui restent des sportifs professionnels pas ou peu habitués à être autant dans la lumière.

Mais conscients qu’ils vivent peut-être la plus belle saison de leur carrière, aucuns d’entre eux ne désirent quitter le club en cours de saison, n’en déplaise à certains. Une décision mûrement réfléchie et prise à l’unanimité par les joueurs et communiquée par les capitaines lors d’un entretien secret avec le staff et la direction, il y a quelques semaines. Un pacte tacite et solide où chaque partie a juré de respecter sa parole. Les joueurs resteront jusqu’en fin de saison et la direction ne bloquera personne en cas d’offre importante en juin. "Nous nous sommes dit les choses en toute franchise. On ira au bout… Ou peut-être pas mais nous sommes tous conscients qu’avec ce groupe, on vit un truc, une histoire qui n’arrivera qu’une fois dans une carrière. Du coup, on s’est juré qu’on allait rester ensemble pour essayer d’y arriver" précise le coach Felice Mazzù. Un pacte qui aurait apaisé et soudé encore un peu plus un groupe qui désire poursuivre cette très belle histoire et lui donner un final en apothéose. Une décision qui ravira les fans unionistes mais surtout les adeptes d’un autre football, plus romantique.