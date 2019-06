Une minute de silence pour Reyes avant Tottenham-Liverpool

La fédération européenne de football (UEFA) a décidé qu’une minute de silence en hommage à José Antonio Reyes se rait respectée avant le coup d’envoi de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et Tottenham samedi au Wanda Metropolitano de Madrid.

Reyes, international espagnol, est mort ce samedi dans un accident de la route en Andalousie. Il avait 35 ans. Formé au FC Séville, il est passé par Arsenal, le Real Madrid ou encore l’Atlético Madrid où il a eu Thibaut Courtois comme équipier. Reyes est le seul joueur à avoir remporté cinq C3 : trois avec le FC Séville (2014, 2015 et 2016) et deux avec l’Atlético (2010 et 2012). C'est un hommage dans le stade de son ancien club avec lequel il a évolué de 2007 à 2012.