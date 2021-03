Une défense de fer retrouvée : Manchester City solutionne enfin l'après-Kompany

" Encore une victoire sans but encaissé pour Manchester City " Voilà un titre que l’on entend souvent depuis plusieurs semaines. Si les victoires des Cityzens ne sont pas surprenantes, leur défense est devenue l’une de leurs forces, ce qui n’était pas gagné d’avance.

Manchester City est la meilleure défense de Premier League, et de loin. Avec 16 buts encaissés en 26 matchs, l’équipe de Pep Guardiola devance Chelsea et ses 25 buts encaissés. Cette saison en championnat, les Skyblues sont à 0,61 but encaissé/match, ce qui en fait la meilleure défense des cinq plus grands championnats. L'équipe de Kevin De Bruyne a en plus réalisé 15 clean sheet.