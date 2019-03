Un U14 de Gand s'offre un impressionnant solo avant de marquer contre Bruges

Stanis Idumbo, jeune joueur des U14 de La Gantoise, a marqué un superbe but contre le FC Bruges. Le but n'est pas neuf, mais il est apparu sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Et l’enchaînement de dribbles - il efface six joueurs - d'Idumbo vaut le coup d’œil.



Les suiveurs du FCB n'ont pas découvert le talent de Stanis Idumbo puisqu'il évoluait au Club jusqu'à la fin de la saison 2016-2017. Il a quitté la Venise du Nord en compagnie de son grand frère Franck.



"C'est un sentiment incroyable que de marquer contre mon ancien club", a commenté le jeune joueur sur Instagram.