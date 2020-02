Un triplé de David offre une victoire facile à La Gantoise face à Saint-Trond

La Gantoise s’est imposée 4-1 face à Saint-Trond en clôture de la 27e journée de Jupiler Pro League. Rapidement devant grâce à un penalty converti par Jonathan David, les Buffalos ont déroulé et se sont mis en confiance avant de recevoir l’AS Roma jeudi pour les seizièmes de finale retour d’Europa League. C’était déjà 3-0 à la mi-temps grâce à des réalisations de Kvilitaia (14e) et de David (10e et 26e).

Jamais réellement dans le match, les Trudonnaires ont trop rarement réussi à mettre en difficulté les Gantois, ne se procurant qu’une toute petite occasion en première mi-temps. La deuxième mi-temps a suivi la même direction, David s’est offert le triplé pour alourdir la marque à 4-0. Saint-Trond a tout de même réussi à sauver l’honneur par l’intermédiaire de Suzuki (68e). Grâce à ce succès, La Gantoise conserve sa deuxième place avec 55 points, soit 9 de retard sur Bruges. Saint-Trond est 12e avec 32 unités.