Un triplé d'Ibrahimovic pour un festival offensif du Los Angels Galaxy - © Katharine Lotze - AFP

Zlatan destroys Sporting KC with a record-breaking hat trick! - 16/09/2019 Zlatan Ibrahimovic led the LA Galaxy to a 7-2 demolition of Sporting Kansas City with this hat trick on September 15, 2019, and set the record for most MLS goals in a single season by a Galaxy player!