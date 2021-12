Un Nicholson des grands soirs concrétise l’insolent réalisme de Charleroi à Eupen (0-4)

Charleroi a écrasé Eupen lors de la 20e journée de championnat (0-4). Les Zèbres signent un succès lourd dans les chiffres, malgré une première mi-temps où Eupen a… maîtrisé les débats. L’efficacité carolo a fait la différence dans les deux rectangles : Hervé Koffi a réalisé quelques prouesses pendant que Shamar Nicholson signait le premier triplé de sa carrière.

Du côté de Charleroi, Adem Zorgane est laissé sur le banc. Anas Zaroury est titularisé à côté de Shamar Nicholson. Les Zèbres, battus en semaine à Genk, prennent le ballon à leur compte. Face à des Pandas dans les cordes après une série de 5 sur 27, les hommes d’Edward Still marquent rapidement. Lancé en profondeur, Nicholson temporise dans le rectangle avant de servir Ali Gholizadeh. L’Iranien enchaîne et inscrit son 7e but cette saison (8e, 0-1).

Au quart d’heure, Hervé Koffi réalise un triple miracle. Smail Prevljak se heurte d’abord au portier burkinabé avant une deuxième parade quelques secondes plus tard sur un envoi d’Andreas Beck. A peine le gardien a-t-il le temps de se relever qu’une troisième frappe de Héris file sur les gants du gardien, qui se couche au sol pour récupérer. Koffi est l’homme de cette première mi-temps côté carolo : il réalise sa quatrième parade à la 20e sur un nouvel essai de Prevljak. Défensivement, les Carolos sont aux abois.

Pourtant ce sont bien les Zèbres qui piquent au bon moment : lancé sur le flanc droit, Gholizadeh sert idéalement Zaroury. La reprise de l’ancien joueur de Lommel est totalement manquée mais atterrit dans les pieds de Nicholson qui inscrit son 11e but de la saison (22e, 0-2).

Les Eupenois vivent une première mi-temps frustrante au possible. Dominateurs au ballon, ils sont punis à chaque occasion carolo. Shamar Nicholson alourdit la marque sur une frappe enroulée majestueuse (42e, 0-3).