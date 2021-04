Un Manchester City dominateur fait plier Tottenham et remporte la League Cup, De Bruyne à l’assist

Manchester City a longtemps buté sur la défense de Tottenham mais remporte la League Cup par le plus petit des écarts (1-0) grâce à un but de Laporte sur un assist de De Bruyne.

Eliminés en FA Cup par Chelsea, Manchester City a dû dire adieu à ses espoirs de quadruplé. Ce n’est pas pour autant que les hommes de Pep Guardiola ont pris cette rencontre à la légère. Mais en face, Tottenham doit sauver sa saison. 7e mais toujours en bagarre pour une qualification en Coupe d’Europe, la League Cup est leur seul espoir de trophée.

Pour cette finale, on souligne le retour de quelques fans dans les tribunes, Wembley accueillait 8000 spectateurs.

Manchester City est la première équipe à se montrer dangereuse. A la 8e, la tête de Sterling passe à côté.

Sterling se crée une nouvelle occasion à la 14e mais son tir est bien contré par Dier qui se jette en désespoir de cause. Sans l’intervention de l’international anglais, c’était l’ouverture du score pour les Skyblues.

Le début de match est clairement à l’avantage des Citizens qui mettent une pression constante sur la défense des Londoniens. A la 26e, Foden est trouvé au petit rectangle mais son tir est dévié sur le poteau.

Mahrez enroule ensuite son ballon au deuxième poteau mais ça passe de peu à côté (36e). Une minute plus tard, l’Algérien tente à son nouveau sa chance de loin mais sa frappe passe juste au-dessus.

►►► À lire aussi : La sensation Ryan Mason, propulsé coach de Tottenham à l'âge de 29 ans après un traumatisme crânien

►►► À lire aussi : Serie A : L'Inter Milan écarte (difficilement) Vérone et fonce vers le titre, Lukaku muet... mais décisif

Juste avant la mi-temps, Cancelo décoche un tir enroulé au premier poteau mais Lloris se détend superbement et détourne sa frappe qui prenait la direction de la lucarne.

Tottenham ne parvient pas à se créer de réelle occasion et subit la rencontre mais rentre au vestiaire avec un 0-0 qui les garde dans le match.

Au retour des vestiaires, les Spurs se créent la première occasion. Lo Celso enroule son ballon à ras de sol au deuxième poteau mais Steffen réalise un magnifique arrêt.

A la 61e, Gundogan reprend un centre de la tête au petit rectangle mais ça passe au-dessus.

Kevin De Bruyne tente de faire la différence et sur magnifique centre, le Diable Rouge trouve Fernandinho au deuxième poteau mais la tête du Brésilien manque de puissance et est captée par Lloris (70e).

Deux minutes plus tard, Mahrez se lance dans un joli solo dans la défense londonienne et enroule au deuxième poteau mais Lloris est à la bonne place et détourne sa frappe.

Kevin De Bruyne trouve Laporte sur un coup-franc de la gauche, qui ressemble à un corner rapproché. La tête du Français est imparable, Lloris aura retardé l’échéance mais ne peut rien faire. City est devant.

Dominateur durant toute la rencontre, Manchester City remporte méritoirement la League Cup (1-0). Kevin De Bruyne, sorti à la 87e, remporte pour la quatrième fois de suite la compétition avec Manchester City.