Un maillot collector pour le dernier match d'Iniesta avec le FC Barcelone

Face à la Real Sociedad, Andres Iniesta va jouer le dernier match de sa carrière avec le FC Barcelone lors de la 38e et dernière journée de Liga. Un match forcément particulier pour l'Espagnol.

A cette occasion, Iniesta, 34 ans, portera un maillot collector. Son emblématique numéro 8 va se renverser pour devenir... le symbole de l'infini. L'attaquant le portera dimanche. Les supporters des Blaugrana peuvent également se le procurer en se rendant directement sur le site du club.

Andres Iniesta a passé 22 ans au FC Barcelone. La suite de sa carrière se dessine en Asie. Le joueur hésite entre la Chine et le Japon comme il l'expliquait à la radio espagnole Onda Cero : "Chacun a ses avantages. Il reste des petites choses à évaluer, on met tout dans la balance et on choisira ce qui nous semblera le mieux. Il y a une option plus avancée que l'autre, mais on va prendre une décision. L'environnement est aussi important, ce qu'on me propose en terme de projet et d'avenir. C'est ce qui me motivera à me décider pour un club ou un autre, plus que la question économique."