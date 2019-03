Un magnifique but, une panenka, un assist: Pozuelo fait le show pour ses débuts en MLS

Alejandro Pozuelo n'a pas forcément laissé la meilleure impression en quittant la Pro League et le club de Genk il y a quelques semaines... Mais il semblerait que ça ne soit plus que de lointains souvenirs pour le joueur espagnol. Pour ses débuts avec son nouveau club de Toronto, il a inscrit deux buts superbes face à New York City (4-0)... Un lob du bout du pied tout simplement génial ainsi qu'une panenka. Il a également délivré un assist et régalé tout un stade avec des gestes techniques aussi jolis qu'utiles. Il est sorti à dix minutes de la fin, sous l'ovation du public. Laurent Ciman, pour sa part, a assisté à la rencontre depuis le banc de Toronto.

"Toronto a un nouveau héros","Il me rappelle Iniesta", "Il n'y a pas de mots", le club et les joueurs n'ont plus aucune retenue pour parler de Pozuelo, logiquement élu homme du match contre New York City.

Difficile de savoir s'il réitérera des performances de haut vol, mais nul doute que la ferveur autour de lui doit lui avoir enlevé les derniers petits regrets suite à son transfert compliqué de Genk à la MLS.