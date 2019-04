Un Final Four pour la Supercoupe d'Espagne dès 2020

La Supercoupe d'Espagne, qui oppose traditionnellement le champion au vainqueur de la Coupe d'Espagne, va changer de format. A partir de 2020, ce sont quatre équipes qi vont disputer la Supercoupe sous la forme d'un Final Four: les deux premiers du championnet et les deux finalistes de la Coupe.

La première édition de cette Supercoupe new look aura lieu en janvier 2020, avec les demi-finales les 8 et 9 janvier et la finale le 12 janvier. Ce Final Four pourrait se tenir hors d'Espagne.

Si le finaliste de la Coupe est 1er ou 2e du championnat, c'est le 3e classé qui disputera la Supercoupe.

La finale de la Coupe d'Espagne opposera le FC Barcelone à Valence le 25 mai à Séville. Le Barça ayant été sacré champion ce week-end, le Real Madrid, 3e de la Liga, pourra prendre part à la Supercoupe, tout comme l'Atletico Madrid, 2e.