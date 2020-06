Un excellent Yannick Carrasco obtient deux pénaltys et prive peut-être le Barça du titre (vidéo)

Yannick Carrasco est en grande forme depuis la reprise de la Liga. Son temps de jeu est en nette augmentation et il a d'ailleurs reçu ce soir la confiance de son entraîneur Diego Simeone. Il a fait parler sa pointe de vitesse et prouvé que ses jambes étaient en feu après un quart de jeu. Le Barça venait d'ouvrir le score, via un auto-goal de Diego Costa, quand il a reçu le ballon juste après la ligne médiane. Il a gagné le duel avec Pique avant de le prendre de vitesse. Une fois rentré dans le rectangle, son petit crochet extérieur du pied a surpris Vidal. La touchette a suffi: pénalty. Diego Costa, dont ce n'était pas le quart d'heure, l'a d'abord raté mais le VAR a décidé de faire retirer le pénalty car Ter Stegen avait le pied légèrement devant la ligne au moment du tir. Saul Niguez l'a lui parfaitement tiré et remettait à ce moment-là les deux équipes à égalité (1-1).