Un but gag, ça part avant tout... d'une Bonne idée

C'est un but de petit malin... qui fait remonter certains souvenirs aux fans d'un certain François Sterchele ! Macaulay Bonne, l'attaquant d'Ipswich a offert un point à son équipe le week-end dernier en se faisant tout simplement oublier par Bailey Peacock-Farrell , le gardien de Sheffield Wednesday.

Nous sommes à la toute fin de cette rencontre comptant pour la 9e journée de League One, en Angleterre. Ipswich, mené 0-1, lance toutes ses forces dans la bataille pour recoller au score. Alors que les arrêts de jeu se profilent, Bonne termine une attaque de son équipe le long des panneaux publicitaire derrière le but adverse. Le ballon n'est pas sorti, le gardien s'en empare et va pouvoir dégager. Mais au lieu de remonter vers sa moitié de terrain, Bonne décide de traîner en zone offensive. Et alors que Peacock-Farrell temporise, Bonne se cache dans son dos, en mode "fantôme". Avant de jaillir de nulle part pour s'emparer de la balle au moment où le pauvre gardien décide enfin de la jouer au pied, sur la pelouse.

S'en suit une action offensive rondement menée par Ipswich, un gardien contourné, et une balle finalement poussée au fond des filets par Conor Chaplin, autre attaquant d'Ipswich qui se souviendra sans doute de ce but un peu gag, son premier pour le club. Grâce avant tout sans doute à la "Bonne" idée de son équipier...