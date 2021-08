Un Belge champion du monde de panna, du foot freestyle

Il a 18 ans, il s’appelle Mehdi et le foot freestyle n’a déjà plus (beaucoup) de secrets pour lui. Ce week-end, il est devenu champion du monde au Danemark, un accomplissement.

Pour vous l’expliquer de manière simple, le panna, c’est du un contre un, sur un tout petit terrain. Objectif : marquer des buts mais surtout, réaliser des petits ponts. Les petits gestes rapides, les gris-gris et toutes formes de tricks sont évidemment la base de cette discipline où la technique en mouvement est primordiale. Et à seulement 18 ans, Mehdi Amri possède une maîtrise exceptionnelle.

Mais en plus de la technique, il faut se faire connaître et pour ça, deux alliés : les réseaux sociaux et les vidéos de démo. Et dans cet exercice-là, le Bruxellois est plutôt bon aussi. Avec plus de 500.000 abonnés sur Instagram, Medhi fait constamment le tour avec ses vidéos.

A Copenhague, il a décroché ce week-end le titre de champion du monde. Après l’avoir déjà remporté chez les jeunes en plus de trois titres de champion de Belgique. Bref Mehdi est déjà une star dans son domaine, adoubé par les plus grands de la discipline comme Sean Garnier ou le Belge Soufiane Bencok. Régalez-vous de ces gestes et n’oubliez pas de fermer les jambes si vous le croisez !