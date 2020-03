Un arbitre gay comme ambassadeur de l'action "Football for All" contre les discriminations

Ces 29 février et 1er mars, le foot relance son opération " Football for All ". Un week-end pour sensibiliser contre les discriminations en tout genre : racisme ou encore homophobie. Cette année, les 24 clubs professionnels ainsi que 375 clubs amateurs se mettront aux couleurs de la tolérance (par des brassards de capitaine ou des drapeaux de corner arc-en-ciel). Dans une discipline, le football, qui, il faut bien l’avouer, en a souvent besoin. Parmi les ambassadeurs, l’arbitre Didier Digneffe. Référé… et gay.

En tant qu’arbitre homosexuel, Didier Digneffe connaît la difficulté d’être "différent" sur un terrain de football. Son homosexualité lui a d’ailleurs porté préjudice. "On m’a dit a plusieurs reprises qu’on n'avait pas besoin de ‘jeannette’ dans le football. Et puis je n’étais pas moi-même, plus jeune. Je devais me cacher. Donc je n’étais pas bien dans ma peau. Et pour arbitrer correctement, il faut être bien dans sa peau et dans sa tête."

Aujourd’hui Didier Digneffe ne se cache plus. Il est ouvertement gay et veut prendre la parole pour libérer les autres. "Je connais encore des gens, des arbitres et des joueurs, qui, dans le milieu du football, n’osent pas le dire, n’osent pas le montrer. C’est à nous, les anciens, à apporter la preuve qu’on peut avoir une vie normale. Et à sensibiliser sur les souffrances que l’homophobie et les discriminations peuvent engendrer."