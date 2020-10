Un Anderlecht efficace retrouve la victoire à Courtrai

Grâce à cette victoire, l’équipe de Vincent Kompany s’enlève un peu de pression et s’installe provisoirement à la 6eplace du classement avec 17 points, un de moins par rapport à la troisième place occupée par le Standard avant son déplacement à Saint-Trond. Coutrai reste quant à lui 9e avec 14 points.

Trop maladroit pour profiter de ses occasions, Courtrai s’est trop souvent exposé aux offensives anderlechtoises qui ont abouti trois fois grâce à Lukas Nmecha (6eet 65e) et Percy Tau (30e). En fin de match, Anderlecht passera à côté de sa deuxième ‘clean sheet’ de sa saison suite à un penalty controversé transformé par ‘Pelé’ Mboyo (87e).

Après deux partages et une défaite, le Sporting d’Anderlecht a retrouvé la voie du succès vendredi soir face à Courtrai en ouverture de la 10e journée de Pro League. Les Bruxellois se sont nettement imposés 1-3 malgré quelques frayeurs devant le but d’ Hendrik Van Crombrugge .

Le résumé de la rencontre

Une semaine après le partage 2-2 contre OH Louvain, Vincent Kompany opère trois changements dans son onze de base. Exit Kana, Cullen et Dimata pour les retours de Sambi Lokonga, Zulj et Bundu.

L’entame de match des Mauves est positive et la récompense est immédiate. Après 6 minutes c’est déjà 0-1. Jakubech capte mal une frappe de Zulj et permet à Nmecha de reprendre dans le petit rectangle pour inscire son troisième but de la saison, le premier sur action (6e).

Anderlecht est efficace et peut être content que Coutrai ne le soit pas. Van Crombrugge détourne d’abord un centre vicieux de D’Haene avant que Delcroix ne sauve les meubles sur la reprise de Van der Bruggen (14e). Le portier des Mauves doit ensuite sortir le grand jeu sur une volée d’Ocansey pour garder le zéro (20e).

Sans forcer, Anderlecht va faire le break en contre. Parti à toute vitesse, Percy Tau tente sa chance à distance et envoie une frappe lourde hors de portée de Jakubech (30e). C’est 0-2 à la demi-heure de jeu et Anderlecht est très bien payé.

Sans avoir l’air de s’affoler, Courtrai réplique et fait encore peur à Van Crombrugge sur un débordement de Dewaele. Heureusement pour le portier des Diables rouges, Miazga veille au grain et lui donne un coup de main pour sauver la frappe en pivot d’Ocansey (39e).

Très efficace dans cette première période avec deux buts pour trois frappes cadrées, l’équipe de Vincent Kompany va légitimer sa victoire en deuxième période.

Seul dans le petit rectangle, Nmecha manque son coup de tête et rate une énorme occasion de faire 0-3 (49e). Dans la foulée, Bundu sert Verschaeren en retrait mais sa reprise lèche la transversale (50e).

Courtrai a lui l’occasion de se relancer dans le match mais Jonckheere envoie le ballon dans la tribune alors qu’il est seul au point de penalty (54e).

S’il ne semble pas tout à fait rassurant à l’arrière, Anderlecht est à l’aise quand il s’agit de remonter le ballon. Nmecha ajuste la mire à la 63esur un assist de Verschaeren. Le buteur allemand va avoir une nouvelle chance de marquer trois minutes plus tard.

Encore dans le bon coup, Percy Tau fait le gros du boulot et sert Amuzu dans le rectangle. Le remplaçant de Mustapha Bundu manque cependant l’impact avec le ballon mais Nmecha suit parfaitement et fait 0-3 facilement pour mettre son équipe à l’abri (66e)

La messe est dite dans cette rencontre mais Anderlecht va manquer son rendez-vous avec le deuxième clean sheet de sa saison. Cullen provoque un penalty discutable et permet à Mboyo de se présenter au point de penalty. L’attaquant courtraisien ne tremble pas et fixe le score à 1-3 (87e).