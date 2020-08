Un Anderlecht à deux visages ramène un point d'Ostende

Que ça a été compliqué pour les hommes de Vincent Kompany. Totalement à côté de la plaque en première mi-temps, Anderlecht a finalement réussi à sortir la tête hors de l’eau et à prendre un point à la côte.

C’est avec un onze un peu remanié (Colassin et Tau titulaires, Zulj et Dimata sur le banc) que Vincent Kompany se déplace à Ostende pour la 4e journée de Pro League.

Et il aura fallu un coup d’éclat de Trebel (36e) pour qu’Anderlecht garde espoir en première mi-temps tant les mauves n’ont quasiment rien montré pendant ces 45 minutes. Pire même, Anderlecht a raté presque toutes ses passes. Malgré un pressing haut, Anderlecht est brouillon. Ostende empêche les relances propres de derrière du côté anderlechtois.

Et sur un contrôle raté de Kana, Ostende va, en deux temps, faire 1-0 via D’Haese. Le KVO, qui n’avait marqué qu’un but en 270 minutes débloque son compteur après 11 minutes de jeu. Anderlecht encaisse déjà son cinquième but de la saison.

Si Doku, le meilleur anderlechtois dans ce début de rencontre, tente tant bien que mal de faire quelque chose, Ostende va enfoncer le clou. Sur une faute de main peu évidente de Kana (il touche d’abord le ballon avec la hanche), Gueye fait 2-0 sur penalty.

Heureusement donc, ce but rapide de Trebel permet quand même aux hommes de Vincent Kompany de rester dans la rencontre tant Anderlecht manque de réaction. A noter la sortie sur blessure de Cobbaut, remplacé par Sardella.

Il faut réagir et Vincent Kompany ne veut pas revivre le même scénario. Le coach décide de faire monter Nmecha à la place de Colassin dès le début de la seconde mi-temps.

La suite : c’est un Anderlecht plus entreprenant qui se procure quelques occasions (Murillo 50e) et surtout égalise via Percy Tau à la 55e. Sur une belle action combinée entre le Sud-Africain et Trebel, Tau inscrit son second but sous la vareuse mauve.

Les minutes passent et Anderlecht se bonifie (Doku 80e), même si Ostende ne démérite pas (60e et 80e Arpino et 71e MCGeehan, Kvasina 83e).

Le score ne va plus changer, les deux équipes ne prennent plus trop de risques. Anderlecht peut s’estimer heureux avec ce point car les Mauves ont failli couler à Ostende. Au classement, Anderlecht (6 points) se hisse à la 5e place et Ostende (2 points) est 16.