Un ancien Ultra Mauve témoigne: "Les supporters savent très bien qu'on n'a pas une équipe du niveau d'Anderlecht"

Pour comprendre les motivations qui ont poussé les supporters anderlechtois à provoquer l’arrêt du Clasico vendredi soir au Standard, nous sommes allés à la rencontre d’un fan de longue date du Sporting, ancien membre du O Side, l’historique noyau dur des supporters Mauves et Blancs.

Pour lui, "ce qu’il s’est passé au Standard devait arriver." Et, contrairement à certains supporters qui avaient fustigé la direction du club à l’issue de la défaite face à l’Antwerp, pour cet ex-Ultra, le vrai souci, ce sont les joueurs : "Les supporters savent très bien qu’on n’a pas une équipe du niveau d’Anderlecht. Tout ça fait en sorte qu’il y a un problème. C’est quelque chose que nous on ne peut pas accepter."

Le Week-end Sportif de ce dimanche soir, dès 18h30 sur la Une TV et sur RTBF Auvio, vous proposera un plus long entretien dans lequel ce supporter expliquera l’attitude de certains supporters anderlechtois à Sclessin et si on doit encore s’attendre à d’autres "actions" de ce type.