Uche Agbo prêté à Braga et Alen Halilovic à Heerenveen

Uche Agbo va poursuivre sa carrière au Portugal. Le milieu international nigérian de 23 ans est prêté, avec option d'achat, par le Standard au Sporting Braga jusqu'à la fin de la saison, a annoncé le club portugais.

A Braga, Uche Agbo va retrouver Ricardo Sa Pinto, qui avait été son entraîneur au Standard lors de la saison 2017-2018. Titulaire sous Sa Pinto, Uche Agbo était moins utilisé par Michel Preud'homme, qui a succédé au coach portugais sur le banc de Sclessin. Uche Agbo avait été prêté au Rayo Vallecano la saison dernière.

Alen Halilovic ne jouera plus non plus au Standard. Le milieu offensif croate est prêté à Heerenveen jusqu'à la fin de la saison par l'AC Milan, le club auquel il appartient.

Alen Halilovic était arrivé au Standard l'hiver dernier sur base d'un prêt de 18 mois, mais il quitte Sclessin avant cette échéance. Heerenveen sera le 8e club de l'international croate, auparavant passé par le Dinamo Zagreb, le FC Barcelone, Gijon, Hambourg, Las Palmas, l'AC Milan et le Standard.