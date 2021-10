Tyson Fury chambre Cristiano Ronaldo : "cette ville n'est pas assez grande pour nous deux"

Tyson Fury a conservé son titre WBC des lourds en mettant KO Deontay Wilder. Depuis, il enchaîne les interviews et distille les punchlines. Après avoir affirmé "être le plus grand combattant de mon époque", il a chambré Cristiano Ronaldo. Grand fan de Manchester United, le Britannique a lancé dans The Sun : "cette ville n'est pas assez grande pour nous deux".



Une phrase qui rappelle les grandes heures des Westerns. Mais il y a peu de chance de voir les deux hommes régler leur compte sur le ring ou sur une pelouse. C'est sur le terrain médiatique que Fury veut prendre la place de N.1 de la cité anglaise. Il rêve d'ailleurs de défendre son titre à Old Trafford.



"Je suis vraiment heureux que Ronaldo soit de retour à Old Trafford, mais cette ville n'est pas assez grande pour nous deux, a déclaré le champion du monde WBC (31 victoires, 1 nul) au tabloïd britannique. Si je vivais à Manchester, ce serait un problème. Mais je suis à une heure de route, à Morecambe, donc il y a beaucoup de distance entre nous deux".



Après l'uppercut, l'art de l'esquive.