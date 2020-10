Tuchel, l'entraîneur du PSG, s'énerve : "Si quelqu'un veut critiquer, qu'il fasse la licence pour devenir entraîneur !"

Mercredi soir, le PSG s'est imposé sur la pelouse de Basaksehir (0-2). Une victoire sans forcément briller mais arrachée au forceps grâce à deux buts de l'homme providentiel du moment, Moïse Kean.

A l'issue de cette rencontre qui ne restera pas dans les annales, l'entraîneur des Parisiens, Thomas Tuchel a donc dû s'expliquer face à certains choix tactiques qui sont loin de faire l'unanimité. Le technicien allemand s'évertue en effet à maintenir Marquinhos (un défenseur de métier) dans l'entrejeu et de faire redescendre Danilo Pereira (médian de formation) dans l'axe central, choix fortement contestés par certains.

Agacé, Tuchel a répondu du tac au tac : "Des critiques? C'est quoi? Tout le monde peut jouer les critiques. Tout le monde estime que Marquinhos est meilleur en défense? Il a joué où l'année dernière? Et on a fait quoi, une finale de Ligue des champions? Ok. Et on a gagné quatre titres. C'est ma décision et j'ai mes raisons de le faire jouer là. Si quelqu'un veut critiquer, qu'il fasse une licence pour être entraîneur et me prouve le contraire."

Et bim.