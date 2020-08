Tuchel après la défaite du PSG en finale de C1 contre le Bayern: "Je ne suis pas trop déçu, on a tout donné"

Thomas Tuchel est revenu au micro de RMC Sport sur la défaite du PSG en finale de la Ligue des champions face au Bayern. "C’était un combat, juste à côté du terrain on a tout donné, on a laissé notre coeur sur le terrain. On ne peut pas contrôler le résultat. On a eu l’impression que le premier but allait décider ce match-là. Il y avait de petites différences entre deux équipes qui étaient très fortes. La manière avec laquelle on a joué ces dernières semaines, c’est tout ce qu’on peut demander en tant qu’entraîneur. Je suis déçu, mais pas trop."

Il poursuit: "Il n’a manqué que le premier but. Je suis convaincu que si on marque en premier, c’est 1-0 pour nous à la fin du match."

Le coach n'exprime aucun regret : "On a eu des phases où ils ont douté, on a eu nos temps forts. Il y a des moments où on a souffert. On veut que Kylian et Neymar marquent à chaque fois mais je dois dire que je suis fier parce que Neymar a fait un super match. Il a montré sa mentalité. Pour Kyky, c’est difficile : il a eu une grosse blessure, c’était un miracle qu’il soit avec nous. Ca s’est joué sur des détails. La chance joue un grand rôle."

Le journaliste termine par cette question: "vous serez l’entraîneur du PSG l’année prochaine ?" Réponse : "J’ai un contrat, je ne pense pas à autre chose…"