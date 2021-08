"Tu préfères Nainggolan pour un petit 2 millions ou Vanaken pour 3 ?", le président de l’Antwerp défend son transfert record

Charleroi - Antwerp : le résumé - Pro League - 4e journée - 13/08/2021 Le Sporting de Charleroi et l’Antwerp se sont neutralisés (1-1) vendredi soir en ouverture de la 4e journée de Pro League au Mambourg. Convaincants face à leur public, les Zèbres auront été l’équipe la plus entreprenante sur la pelouse mais cela n’aura pas suffi pour décrocher une deuxième victoire cette saison. Méritants en début de match, notamment avec deux opportunités de Nicholson – poteau à la 22e et tête sauvée par Butez à la 31e – les Carolos ont craqué sur la première véritable tentative anversoise signée Viktor Fischer, très habile avec un appel tranchant dans le dos de Dessoleil (38e, 0-1) Charleroi aura su se remobiliser en deuxième période en égalisant dès la 58e minute grâce à Anass Zaroury, prompt au moment de pousser dans le but un ballon mal repoussé par Jean Butez, protagoniste d’une sortie manquée. Dans la dernière demi-heure, les opportunités se sont succédées de part et d’autre mais aucun des 22 acteurs n’est parvenu à faire trembler les filets à nouveau. L’occasion la plus importante aura finalement été pour Chris Bédia dans les arrêts de jeu mais sa déviation dans le petit rectangle s’est écrasée sur le poteau. Les Zèbres restent donc invaincus dans ce championnat mais avancent à pas de tortue au classement avec un 3e partage consécutif. Avec 6 points, l’équipe d’Edward Still conserve provisoirement la 4e place. L’Antwerp est quant à lui 8e avec 4 unités