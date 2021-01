Mercredi, le PSG et l'OM se retrouvent pour disputer le Trophée des Champions, équivalent tricolore de la Super Coupe. Ce match met aux prises le Champion de France et... son dauphin en Ligue 1, puisque les Parisiens se sont également imposés en Coupe de France face à Saint-Etienne. Ce match, appelé en France "le Classique", va donc se jouer pour le gain d'un trophée. Pas le plus prestigieux, mais quitte à devoir le jouer, autant ne pas l'offrir à l'ennemi juré.

Parisiens et Marseillais se sont déjà affrontés cette saison. C'était mi-septembre et les supporters de football avaient assisté ce soir-là à une piètre prestation de la part des deux équipes. L'OM s'était imposé 1-0 dans un match où les Parisiens ont totalement déjoué. La rencontre s'est terminée dans un pugilat regrettable avec cinq exclusions (!) dont Neymar, qui avait accusé Alvaro d'avoir proféré des insultes racistes. Quatre mois plus tard, les Marseillais ont raté leur campagne de Ligue des champions, le PSG a patiné au classement de Ligue 1 (défaites contre Monaco et Lyon, un point de retard sur les Gones au classement) au point d'en remercier Thomas Tuchel et d'embaucher Mauricio Pochettino, les deux formations se recroisent sans qu'aucune ne paraisse souveraine. Le PSG se reconstruit tandis que l'OM a laissé partir le peloton de tête du classement. Un trophée, qui échappe aux Phocéens depuis 2011, serait du meilleur effet.