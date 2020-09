Tribune Spéciale - Michel Lecomte, un gars comme les autres? - © DIRK WAEM - BELGA

Label Régions Spécial Michel Lecomte - La Tribune - 07/09/2020 Qui est Michel Lecomte? C'est vrai qu'à côté du mec qui présente la Tribune, vous n'en savez peut-être rien. Nous sommes donc allé enquêter pour savoir si le chef des sports était un gars comme les autres. A Havelange, son village natal, on ne l'a pas oublié. A l'exception des jeunes générations à vrai dire. Nous avons aussi creusé auprès de la famille et de ses amis pour en savoir un peu plus et la conclusion est implacable.