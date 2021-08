Transfert d’Ike Ugbo : Genk sur le point de se faire souffler l’attaquant par l’Olympique de Marseille ?

Ike Ugbo est fort convoité durant ce mercato d’été. L’attaquant de Chelsea avait été prêté au Cercle Bruges la saison dernière et s’était révélé comme l’un des buteurs les plus réguliers de la compétition (16 buts). Recasé pendant l’été dans l’équipe U23 des Blues, il pourrait bien faire ses valises de manière définitive. Le Racing Genk s’est montré intéressé par le profil du joueur pour ajouter de la concurrence derrière Cyriel Dessers et Paul Onuachu. Le club limbourgeois comptait même, selon les informations de Het Laatste Nieuws, clore le deal cette semaine pour un transfert définitif autour de 3,5 millions d’euros. Dimitri De Condé pensait même pouvoir faire passer une visite médical au joueur en milieu de semaine… Mais l’Olympique de Marseille est rentré dans la danse. Le club phocéen est également à la recherche d’un profil offensif vu le départ plus que probable de Dario Benedetto. Le week-end dernier, c’est d’ailleurs Dimitri Payet qui a évolué en pointe de l’animation dynamique mise en place par Jorge Sampaoli. L’intrusion de l’OM dans le deal entre Chelsea et Genk vient manifestement redistribuer quelques cartes, et ne va pas améliorer les relations entre le club belge et le français…