Tout ce qu'il faut savoir sur ces huit championnats : dates de reprises, qualifs européennes, promus...

Le football n’a pas été épargné par l’épidémie de Coronavirus. Et chaque fédération a pris des décisions en fonction de la situation dans son pays. La plupart des championnats ont pu aller à leur terme, d’autres ont figé leur classement alors que d’autres encore ont opté pour une saison blanche. Difficile de s’y retrouver dans tout cela… Du coup, on vous propose un petit tour d’horizon de quelques championnats européens pour y voir un petit peu plus clair.

Allemagne – Bundesliga Dates de reprises, champions, promus, qualifications européennes : le point sur huit championnats - © KAI PFAFFENBACH - AFP Champion en titre : Bayern Munich (Champions League)

Places européennes : Borussia Dortmund (Champions League), Leipzig (Champions League), Monchengladbach (Champions League) , Bayer Leverkusen (Phase de groupe Europa League) , Hoffenheim (Phase de groupe Europa League) , Wolfsburg (Qualifications Europa League)

, , , Meilleur buteur saison écoulée : Robert Lewandowski, Bayern Munich, 34 buts

Descendant(s) : Dusseldorf , Paderborn

, Promu(s) : Arminia Bielefeld , Stuttgart

, Date de reprise : 18 septembre 2020 (fin de saison prévue le 15 mai 2021) Comme la plupart des championnats, la Bundesliga s’est arrêtée peu avant la mi-mars. La 25e journée venait alors d’être disputée. Mais l’Allemagne a surtout été le pays qui a repris le football en premier en Europe. Chose rendue possible par l’unité affichée par tous les clubs de la Ligue dès le début de la crise sanitaire. La reprise reposait sur trois éléments clés : les matches à huis clos, des tests massifs et le confinement des équipes. Mais aussi la possibilité de faire cinq remplacements lors de chaque rencontre, initiée par l’UEFA. Et alors que ce retour du foot n’avait pas reçu les faveurs de l’opinion publique allemande, le championnat a pu aller à son terme et livrer tous ses verdicts à la fin juin.

Angleterre – Premier League Dates de reprises, champions, promus, qualifications européennes : le point sur huit championnats - © PHIL NOBLE - AFP Champion en titre : (Champions League) Liverpool (Champions League)

Places européennes : Manchester City (Champions League), Manchester United (Champions League), Chelsea (Champions League) , Leicester (Phase de groupe Europa League) , Arsenal (Phase de groupe Europa League), Tottenham (Qualifications Europa League)

, Leicester , Arsenal (Phase de groupe Europa League), Tottenham Meilleur buteur saison écoulée : Jamie Vardy, Leicester, 23 buts

Descendant(s) : Bournemouth, Watford, Norwich

Promu(s) : Leeds, West Bromwich, Fulham

Date de reprise : 12 septembre 2020 – 23 mai 2021 L’Angleterre a arrêté son championnat à la même période que les autres pays, à l’issue de la 29e journée de Premier League. Au moment de cet arrêt, il n’y avait déjà plus vraiment de suspens concernant le titre que les Reds devaient décrocher d’une semaine à l’autre… Mais quand le scénario d’un arrêt total du championnat a été évoqué, Liverpool a alors craint de ne pas pouvoir soulever ce trophée tant attendu sur les terrains. Tout a finalement pu se mettre en place pour une reprise à la mi-juin et tous les verdicts ont pu tomber "à la régulière". 30 ans après, Liverpool est remonté sur le toit de la Premier League dans des conditions plus que particulières.

Belgique – Jupiler Pro League Dates de reprises, champions, promus, qualifications européennes : le point sur huit championnats - © BRUNO FAHY - BELGA Champion en titre : FC Bruges (Champions League)

Places européennes : La Gantoise (Qualifications Champions League), Antwerp ( Phase de groupe Europa League) , Sporting Charleroi (Qualifications Europa League)

, Sporting Charleroi Meilleur buteur saison écoulée : Jonathan David, La Gantoise, 18 buts et Dieumerci Mbokani, Antwerp, 18 buts

Descendant(s) : /

Promu(s) : OHLouvain, Beerschot

Date de reprise : 8 août 2020 (fin de saison prévue le 30 mai 2021) Plusieurs pays ont connu des rebondissements et des situations compliquées à la suite de l’épidémie de Coronavirus et de l’arrêt des championnats. Mais la palme revient (malheureusement) à la Belgique. Le feuilleton Waasland-Beveren a animé ces dernières semaines de manière plutôt "dramatique"… Les Waeslandiens refusaient d’admettre leur descente en D1B acté à la suite de l’arrêt des compétitions et du gel du classement. Il leur aurait fallu un petit miracle pour se maintenir mais mathématiquement cela n’était pas impossible. La CBAS et le tribunal de l’entreprise de Termonde ont rendu des verdicts en la faveur de WB et la Pro League a été contrainte de revoir sa copie… Passant à une D1A à 18 équipes pour deux ans. Sans nul doute le championnat sur lequel cette crise a eu les plus lourdes conséquences structurelles.

Espagne – La Liga Dates de reprises, champions, promus, qualifications européennes : le point sur huit championnats - © GABRIEL BOUYS - AFP Champion en titre : Real Madrid (Champions League)

Places européennes : FC Barcelone (Champions League), Atlético de Madrid (Champions League), FC Séville (Champions League) , Villarreal (Phase de groupe Europa League) , Real Sociedad (Phase de groupe Europa League) , Grenade* (Qualifications Europa League) *Place qui peut revenir à l’Athletic Bilbao s’il remporte la finale de Coupe du Roi face à la Real Sociedad, rencontre dont la date est encore inconnue

, Villarreal , Real Sociedad , Grenade* *Place qui peut revenir à l’Athletic Bilbao s’il remporte la finale de Coupe du Roi face à la Real Sociedad, rencontre dont la date est encore inconnue Meilleur buteur saison écoulée : Lionel Messi, Barcelone, 25 buts

Descendant(s) : Leganes, Majorque, Espanyol Barcelone

Promu(s) : Huesca, Cadiz (+ vainqueur de la phase finale entre Saragosse, Almeria, Gérone, et Elche)

Date de reprise : 12 septembre (fin prévue le 23 mai 2021) La Liga est l’un des championnats où rien (ou presque) n’était "joué" avant l’arrêt forcé du football. Quelques jours avant que tout ne soit terminé, le Real Madrid était en tête alors qu’au moment de la pause forcée, le Barça était leader… Un chassé-croisé qui laissait présager d’un sacré cataclysme si les autorités footballistiques espagnoles décidaient d’un gel du classement. Alors que la crainte de ne pas pouvoir reprendre est restée bien présente pendant quelques semaines, le football a retrouvé ses droits à huis clos peu avant la mi-juin. Et pour le coup, le champion est bel et bien différent de celui qui dominait le classement au moment de l’interruption puisque le Real a dépassé le Barça.

France – Ligue 1 Dates de reprises, champions, promus, qualifications européennes : le point sur huit championnats - © FRANCK FIFE - AFP Champion en titre : Paris Saint-Germain (Champions League)

Places européennes : Marseille (Champions League), Rennes (Champions League), Nice (Phase de groupe Europa League) , Reims (Qualifications Europa League)

, Reims Meilleur buteur saison écoulée : Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain, 18 buts et Wissam Ben Yedder, Monaco, 18 buts

Descendant(s) : Amiens, Toulouse

Promu(s) : Lens, Lorient

Date de reprise : 22/23 août 2020 (Fin de saison prévue le 23 mai 2021) La France n’a pas choisi la voie privilégiée par beaucoup de championnats, c’est-à-dire une reprise sur les terrains pour terminer la saison. La Ligue 1 a été interrompue en mars mais n’a pas pu reprendre en raison d’une décision gouvernementale. Le classement a donc été figé. Personne n’a contesté le titre du PSG. Par contre Lyon, qui n’occupait pas une place qualificative pour une compétition européenne a contesté la décision, tout comme Toulouse et Amiens, les deux équipes reléguées. Une ligue à 22 à un temps été évoquée mais finalement toutes les décisions prises initialement ont été entérinées.

Grèce – Super League Dates de reprises, champions, promus, qualifications européennes : le point sur huit championnats - © ANGELOS TZORTZINIS - AFP Champion en titre : Olympiakos (Qualifications Champions League)

Places européennes : PAOK Salonique (Qualifications Champions League), AEK Athènes (Qualifications Europa League), Aris Salonique (Qualifications Europa League), OFI Crète (Qualifications Europa League) *Le Panathinaïkos, classé 4e, est exclu des compétitions européennes pour violations du fair-play financier

*Le Panathinaïkos, classé 4e, est exclu des compétitions européennes pour violations du fair-play financier Meilleur buteur saison écoulée : Yousseff El Arabi, Olympiakos, 20 buts

Descendant(s) : Paniónios (+ Xhanti s’il perd la finale pour la relégation ou dans le cas contraire, un seul descendant et un seul promu)

Promu(s) : Giannina (+ vainqueur finale entre Smirnis et Xhanti)

Date de reprise : 12 septembre (Fin prévue en mai 2021) Le championnat grec n’a pas encore rendu tous ses verdicts… Alors qu’il s’était arrêté au tout début du mois de mars, il a repris début juin. Ce retour sur les terrains a permis de consacrer l’Olympiakos mais la pause a engendré énormément de retard concernant les autres verdicts, notamment pour les playoffs de relégation. La présence de plusieurs joueurs testés positifs au Coronavirus parmi les équipes impliquées a encore retardé l’échéance. Il reste encore donc quelques inconnues pour la saison à venir…

Pays-Bas – Eredivisie Dates de reprises, champions, promus, qualifications européennes : le point sur huit championnats - © MAURICE VAN STEEN - AFP Champion en titre : /

Places européennes : Ajax Amsterdam (Champions League), AZ Alkmaar (Champions League), Feyenoord (Phase de groupe Europa League) , PSV Eindhoven (Qualifications Europa League) , Willem II (Qualifications Europa League)

, PSV Eindhoven , Willem II Meilleur buteur saison écoulée :

Descendant(s) : /

Promu(s) : /

Date de reprise : 12 septembre 2020 (fin de saison prévue le 16 mai 2021) Les Pays-Bas ont été le premier pays à mettre fin à la saison suite à la crise du Coronavirus. Pas de champion ni de descendant et forcément donc pas d’équipe promue non plus. En ce qui concerne la répartition des places européennes elle s’est faite selon le classement qui était en vigueur au moment de l’arrêt de la compétition en mars.

Portugal – LigaNos Dates de reprises, champions, promus, qualifications européennes : le point sur huit championnats - © MIGUEL RIOPA - AFP Champion en titre : (Champions League) FC Porto (Champions League)

Places européennes : Benfica (Qualifications Champions League), Braga (Phase de groupe Europa League) , Sporting (Qualifications Europa League) , Rio Ave (Qualifications Europa League)

, Sporting , Rio Ave Meilleur buteur saison écoulée : Pizzi, Benfica, 18 buts et Carlos Vinicus, Benfica, 18 buts et Mehdi Taremi, Rio Ave, 18 buts

Descendant(s) : Portimonense, Aves

Promu(s) : Nacional, Farense

Date de reprise : 20 septembre 2020 (Fin prévue en mai 2021) Arrêtée en mars, reprise en juin, la LigaNos a eu doit à du suspens pour le titre avec une jolie bataille entre Benfica et Porto. Mais les Lisboètes ont commis quelques faux pas qui ne pardonnent pas dans ce genre de duels et l’équipe de Sergio Conceiçao a remporté son 29e titre. Le championnat a pu aller à son terme et rendre tous ses verdicts.