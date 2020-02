Tottenham, avec son tandem belge, passe par un trou de souris pour éliminer Southampton en FA Cup

C'est ce qui s'appelle communément "passer par la toute petite porte". Opposé à Southampton dans un replay du 4e tour de la FA Cup, Tottenham a frôlé la correctionnelle face à des Saints plus mordants. Les Spurs étaient même menés 1-2 à 20 minutes du terme, Long et Ings ayant répondu au but contre son camp de Stephens. Dos au mur, peu présents dans le jeu, les hommes de Mourinho s'en sont remis à un but de l'homme providentiel, Lucas Moura, pour égaliser.

Il a ensuite fallu attendre la toute fin de match et un pénalty très très léger octroyé à Heung-Min Son pour reprendre les devants. Outre-Manche, ce coup de réparation fait d'ailleurs déjà couler beaucoup d'encre, tant le plongeon du Coréen semble accentué et la faute...quasiment inexistante. Toujours est-il que Tottenham franchit finalement difficilement l'écueil Southampton et rallie le prochain tour. A noter que Toby Alderweireld a disputé l'intégralité de la rencontre tandis que Jan Vertonghen a cédé sa place prématurément, à la 54e minute.