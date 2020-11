Tottenham a construit des terrains de golf... pour Gareth Bale

Après un intérim plus ou moins fructueux de 7 ans au Real Madrid, Gareth Bale est de retour dans son club de coeur, Tottenham. Buteur pour sa 2e apparition avec les Spurs, le Gallois semble retrouver le sourire et cette joie de jouer qui lui manquait cruellement lors de ses derniers mois chez les Merengue, où il semblait plus focalisé sur ses parties de golf que le football.

Et en évoquant le retour et terre conquise de Bale, son coéquipier Sergio Reguilon a dévoilé une curieuse anecdote reprise par toute la presse depuis :" Il est très heureux, je remarque qu'il est différent. La langue, ça change tout pour lui. C'est vrai qu'il parle bien espagnol, mais ici je remarque que l'Angleterre est plus à son goût. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il y a comme des petits terrains de golf au centre d'entraînement de Tottenham. Ils ont été installés pour Bale. J'ai demandé si c'était sérieux, et je suis resté bouche bée" a-t-il confié à Cadena Ser.

Sacré Gareth ! Alors s'agissait-il d'une demande de Bale ou d'une faveur accordée par le club pour favoriser une intégration parfaite ?