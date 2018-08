Top 5 des recrues estivales de notre championnat

Débarqué tout droit de Caen, le nouvel attaquant mauve est sans aucun doute la recrue estivale qui s’est le plus exprimée lors de ces deux premières journées de championnat. Deux triplés, six buts marqués au total : Santini trône seul en tête du classement des buteurs, loin devant tout le monde. S’il continue à ce régime il finira la saison avec … 120 buts !

3. Samuel Bastien (Standard)

Top 5 des recrues estivales en Jupiler Pro League - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Le milieu de terrain a été titularisé lors des deux premières journées. Il a réalisé des prestations solides dans l’entrejeu des Rouches et a distribué une passe décisive pour le but gagnant d’Emond, lors de la victoire 3-2 contre Gand. Le joueur, qui a été formé au Standard entre 2009 et 2012, s’est engagé en provenance du Chievo Vérone en Italie.