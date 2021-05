Top 5 des meilleurs dribbleurs européens : Doku, 18 ans, déjà dans le sillage de Lionel Messi

Parfois, le football peut paraître simple. C’est le cas avec Jérémy Doku, qui a fait du dribble l’une de ses spécialités. Cette saison, le jeune international belge est tout simplement le meilleur dribbleur des moins de 21 ans en Europe. Avec 110 dribbles réussis, il devance largement son plus proche poursuivant, le Brésilien, Matheus Cunha, qui évolue au Hertha Berlin. Le Belge est également le cinquième joueur de Ligue 1 qui a provoqué le plus de fautes cette saison (69) et le 10e joueur à avoir gagné le plus de duels (232).

Autre statistique intéressante : l’ailier du Stade Rennais fait également partie du top 5 des meilleurs joueurs européens, tous âges confondus, en 1 contre 1. Il n’est devancé que par Lionel Messi (Barcelone – 159), Adama Traoré (Wolverhampton – 153), Rodrigo De Paul (Udinese – 122) et Javi Galan (Huesca – 121).

En difficulté en début de saison après avoir subi, pendant quelques mois, la pression de son (énorme) transfert sur les épaules (26 millions), il a depuis bien relevé la tête comme le prouve sa sélection pour l’Euro 2020. D’autres Diables Rouges ont également été en très grande forme cette saison comme Romelu Lukaku et ses 24 buts ou encore KDB qui a délivré 12 assists. De bon augure pour l’Euro…