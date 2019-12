Le Club Bruges et La Gantoise, les deux clubs belges ayant réussi à passer l'hiver européen, connaissent ce lundi le nom de leurs adversaires en 16e de finale de l'Europa League, dont le tirage au sort a lieu à 13h00 au siège de l'UEFA (Union européenne de football), en Suisse.

Des chocs dès les huitièmes en Ligue des Champions !

Les huitièmes de finale de la Ligue des champions promettent des chocs de très haut vol! On retient notamment Real Madrid-Manchester City, Dortmund face au PSG mais aussi Naples contre le Barça. Chelsea-Bayern et Atlético de Madrid-Liverpool pourraient aussi réserver de belles soirées foot tout comme Lyon-Juventus, Tottenham-Leipzig ou encore Atalanta-Valence.

Kevin de Bruyne et Thibaut Courtois, les deux hommes en forme dans leur club ce week-end vont donc se retrouver dès les huitièmes! C'est sans doute le match le plus attendu à cette étape de la compétition... Avec on l'espère également Eden Hazard sur le terrain.

D'autres Diables (Witsel, T.Hazard et Meunier) se retrouveront aussi dès ce stade de la C1 lors de Dortmund-PSG.