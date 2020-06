Timo Werner à Chelsea : une nouvelle qui n'arrange pas Michy Batshuayi

En cette fin de mois de juin, alors que le déconfinement s'accentue et que certains championnats...reprennent quand ils auraient dû simplement être à la jointure de leurs saisons, certains clubs s'activent. C'est le cas de Chelsea qui, après avoir déboursé 40 millions pour Hakim Ziyech (Ajax), vient d'en sortir 53 pour Timo Werner, le buteur-vedette de Leipzig. Une mauvaise nouvelle pour Michy Batshuayi, qui doit trouver une solution.

Cette saison déjà, le temps de jeu de Michy Batshuayi à Chelsea a été réduit à portion congrue : 9% de temps de jeu, 224 minutes sur l'ensemble de la saison. En 16 matchs disputés, le Diables Rouges n'a été titulaire qu'une seule fois (J26, le 17 février, contre Manchester United), n'a inscrit qu'un seul but (J8, le 6 octobre, à Southampton) et n'a délivré qu'un seul assist (J5, le 14 septembre, à Wolverhampton). Des statistiques faméliques, qui pour certains, suffisaient même à remettre en cause la présence de Michy Batshuayi dans le groupe des Diables Rouges pour l'Euro. Mais une remise en cause sans cesse contrée par le profil unique et l'efficacité redoutable du Liégeois (16 buts en 29 caps en sélection).

Face au jeune anglais Tammy Abraham (22 ans, 13 buts et 4 assist) et au plus expérimenté Olivier Giroud (33 ans, 2 buts mais 4 titularisations de suite avant l'arrêt du championnat), l'espace d'expression de Michy Batshuayi était déjà réduit à peau de chagrin… Mais qu'en sera-t-il la saison prochaine avec l'arrivée de la sensation allemande Timo Werner (24 ans), dont les statistiques sont tout simplement affolantes : 32 matchs sur 32 en Bundesliga, 92% de temps de jeu, 26 buts et 8 assists (dont 3 triplés et 2 doublés !). Toutes compétitions confondues, Werner en est même à 32 buts et 13 assists en 43 matchs.

Chelsea n'a forcément pas transféré un tel phénomène ni déboursé plus de 50 millions d'euros pour asseoir l'international allemand sur la banc… Et vu qu'on imagine mal les Blues subitement faire passer Batshuayi devant Abraham, il n'y a plus beaucoup d'issues possibles pour le Diable Rouge. Longtemps, Batshuayi s'est accroché à l'espoir de percer à Chelsea, refusant un nouvel exil après des passages de (trop) courte durée à Dortmund, Valence et Crystal Palace. Cette fois, il va peut-être devoir ravaler son désir de pouvoir exploser à Stamford Bridge. Il en va de sa carrière et, peut-être, de ses ambitions d'Euro...