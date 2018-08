Tiemoue Bakayoko prêté une saison à l'AC Milan

Le joueur de Chelsea Tiemoue Bakayoko rejoint l'AC Milan sous forme de prêt d'une saison avec option d'achat, a annoncé ce mardi le compte Twitter du club milanais.

À la suite d'une saison compliquée chez les Blues, l'international Français s'exile chez les Rossoneri à la recherche de temps de jeu. Arrivé pour 45 millions d'euros à Chelsea durant l'été 2017, le milieu de terrain s'est retrouvé barré par Fabregas et Kante l'an passé, et n'est pas davantage encouragé par les arrivées de Jorginho et Kovacic ces dernières semaines. Le nouvel entraîneur londonien, Maurizio Sarri, ne semble d'ailleurs pas l'inscrire dans ses plans.

La saison passé, il a disputé 29 matches de Premier League (3 buts, 2 passes décisives) et cinq de Ligue des champions (un but, une passe décisive).

Le joueur de 23 ans, qui semblait pourtant taillé pour la Premier League, va donc tenter de rebondir en Serie A cette saison.