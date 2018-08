Tielemans : "A nous de bosser pour être juste derrière" le PSG

Encore un nouveau record pour Paris ! Le club parisien a réussi à s'imposer facilement contre Monaco (4-0) avec une équipe remaniée mais un Neymar retrouvé, samedi à Shenzhen (Chine) pour remporter son huitième Trophée des Champions de son histoire, qui ouvre l'ère Thomas Tuchel sous les meilleurs auspices.

Youri Tielemans était titulaire dans les rangs monégasques, tandis que Thomas Meunier n'a toujours pas rejoint le groupe parisien. Malgré de nombreux absents (Mbappé, Areola, Kimpembe, ainsi que de Cavani, toujours pas remis de sa blessure au mollet survenue à la Coupe du monde), les Parisiens ont déjà fait forte impression.

"En début de match, on a eu les occasions. Dans ces matches, il faut les mettre au fond. Après le premier but, on a laissé trop d’espaces", a expliqué Youri Tielemans après la rencontre.

Et de conclure : "Bravo à eux. On sait qu’il sont au dessus du championnat. C’est à nous de bosser pour être juste derrière. On est déçus du résultat, mais dès demain, il faut se re-mobiliser et aller de l’avant".