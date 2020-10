Thomas Vermaelen s'incline avec Vissel Kobe au Kashiwa Reysol après le festival des buts

イニエスタ選手はこれで3試合連続ゴールです!@andresiniesta8 scores in his third successive match!



ハイライトは @DAZN_JPN

登録はhttps://t.co/P80XKwZwAQ#visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/U8EryxWpOq