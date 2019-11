Thomas Pieters termine 6e à Dubaï

Thomas Pieters a terminé 6e de la finale du Tour européen de golf à Dubaï, une épreuve dotée de 8 millions de dollars, dimanche sur le parcours de Jumeirah. Thomas Detry a lui chuté à la 28e place à l'issue du quatrième parcours d'un tournoi remporté pour la deuxième fois en trois éditions par l'Espagnol Jon Rahm qui empoche 5 millions de dollars (environ 4,5 millions d'euros).

Thomas Pieters a rendu une 4e et dernière carte de 72, dans le par, avec trois birdies pour trois bogeys. L'Anversois, 27 ans, perd une place pour terminer en sixième position. Thomas Detry a lui eu besoin de 75 coups (deux birdies, cinq bogeys) pour venir à bout de son 4e parcours. Le Bruxellois, 26 ans, redescend de la 11e à la 28e place d'un classement final dominé par l'Espagnol John Rahm qui devance d'un coup l'Anglais Tommy Fleetwood et de deux le Français Mike Lorenzo-Vera.

Jon Rahm, 25 ans, 5e mondial, en profite pour termine en tête de la Race to Dubaï récoltant ainsi, outre la prime de 3 millions de dollars du vainqueur du tournoi, le bonus de 2 millions de dollars du classement final. Le Basque a gagné six tournois sur le circuit européen cette saison et est le deuxième espagnol à s'adjuger la Race to Dubaï (le classement finale de l'European Tour) après Seve Ballesteros. Thomas Pieters termine 31e de la Race to Dubaï, Thomas Detry 42e et Nicolas Colsaerts 55e.