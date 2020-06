Thomas Müller délivre son 21e assist en Bundesliga et égale le record de Kevin de Bruyne

On ne l'attendait plus et pourtant, tel un phoenix, il renaît de ses cendres. Moins fringant depuis quelques saisons, Thomas Müller semble vivre une seconde jeunesse au Bayern depuis la nomination du coach Hansi Flick.

Reconverti dans un rôle de meneur de jeu plus en retrait sur l'échiquier, le Bavarois est en pleine bourre et multiplie les passes décisives. Contre Wolfsburg ce samedi, il ne lui a fallu que quatre petites minutes pour servir Kingsley Coman sur un plateau et ainsi délivrer sa 21e offrande de la saison. Un total symbolique puisqu'il lui permet d'égaler le record d'assists sur une saison détenu par un certain...Kevin de Bruyne. Le Belge avait réalisé pareille prouesse lors qu'il défendait les couleurs de Wolfsburg lors de la saison 2014/2015.

Müller parviendra-t-il à dépasser notre compatriote ? Il lui reste une mi-temps et demi pour y parvenir.