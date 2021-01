Thomas Meunier : "je suis déçu de mon bilan à Dortmund"

Bundesliga : Thomas Meunier débloque son compteur avec Dortmund et concède le nul face à Mayence... Le Borussia Dortmund a partagé l’enjeu avec Mayence (1-1) ce samedi après-midi dans le cadre de la 16e journée de Bundesliga. Privés de Thorgan Hazard et de Axel Witsel, blessés, les Borussen ont pu compter sur Thomas Meunier qui a inscrit son premier but pour son 20e match avec Dortmund. Après une première mi-temps sans but, les visiteurs ont ouvert le score avec un sublime but de Levin Oztunali. Parti sur le côté droit, l’Allemand rentre dans le jeu et envoie une frappe puissante du gauche dans la lucarne de Roman Bürki qui ne peut qu’effleurer le ballon (0-1, 57e). A un quart d’heure du terme, le Diable rouge Thomas Meunier, à l’entrée du rectangle, tire en un temps et remet les deux équipes à égalité (1-1, 73e). C'est le premier but du Belge sous les couleurs du Borussia. Le latéral droit aurait pu davantage être le héros de la rencontre, puisque trois minutes plus tard, Meunier provoque un pénalty… manqué par Marco Reus. Les deux équipes se quittent dos à dos (1-1). Avec ce résultat, Dortmund se positionne à la 4e place du championnat allemand, à quatre longueurs du Bayern Munich qui compte un match de retard.