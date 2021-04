Thomas Meunier dégringole dans la hiérarchie à Dortmund : "ça devient humiliant"

Thomas Meunier se confie : le génie de Martinez, sa saison "moyenne" et sa critique des réseaux... On l’avait quitté mercredi soir après le match, sur des mots doux pour son sélectionneur Roberto Martinez, principal changement selon lui entre le match contre le Pays de Galles à l’Euro 2016 et celui 5 ans plus tard. Thomas Meunier a accepté de raconter cette évolution dans le vestiaire. Comme d’habitude, il nous parle aussi avec franchise de sa saison "moyenne", de sa recherche de confiance et de sa prise de distance par rapport aux réseaux sociaux. Confessions sans concession.