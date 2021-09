Thomas Henry : "Je suis assez complet, je ne veux pas me fixer de limites"

Ce dimanche soir, un invité exceptionnel est intervenu dans Complètement Foot. David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga ont eu le plaisir d’accueillir Thomas Henry, ex-joueur d’OHL récemment transféré au Venezia FC.

L’attaquant est tout d’abord revenu sur son passage à Louvain. "Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées durant ces deux ans et demi à Louvain. J’ai de très très bons souvenirs avec Jo qui est plus qu’un entraîneur, c’est vraiment devenu quelqu’un d’important pour moi. J’ai vraiment apprécié travailler avec lui."

Et notre consultant, T2 d’OHL de réagir. "Je ne sais pas si les auditeurs peuvent se rendre compte du parcours sensationnel réalisé par Thomas Henry. En plus c’est une personne remplie d’humilité qui se connaît très bien. Alors il est gentil, mais dans le rectangle c’est un tueur, il ne rigole pas avec le gardien adverse".

Il y a 3 ans encore, Thomas Henry jouait en D1B contre Lommel, Roulers et Westerlo. La semaine prochaine, il se déplacera à San Siro pour jouer l’AC Milan. La preuve qu’il n’y a pas qu’une filière pour atteindre le plus haut niveau "J’ai commencé le foot à 15 ans dans la plus basse division française. Donc quand je jouais Roulers et Lommel j’étais assez content parce que j’étais devenu professionnel. Avec de bonnes rencontres et des bons matchs on peut tous y arriver."

Le joueur originaire d’Argenteuil en France espère d’ailleurs encore évoluer. "Je pense pouvoir jouer dans plusieurs championnats. Je suis assez complet et je ne veux pas me fixer certaines limites. Je veux découvrir le plus de choses possibles. Je suis très heureux en Italie, mais il me reste un peu de temps pour découvrir d’autres championnats si j’y arrive. C’est en tout cas ce que je voulais au fond de moi avec ce départ de Belgique. Le but c’est de continuer comme ça le plus haut possible sans vraiment m’arrêter."

Cette année, le Venezia FC aura pour seul objectif de se maintenir. Le club joue en effet pour la première fois de son histoire en Serie A. Mais combien de buts est-ce que Thomas Henry peut-il marquer cette saison pour aider son club ? "Je n’ai pas l’habitude de me fixer des objectifs de but. Si je dois donner un chiffre je dirai 5 avant et 5 après Noël. 10 sur l’année ça serait pas mal. Mais je veux surtout jouer le plus souvent possible."