Thomas Chatelle : "Les Français sont relativement tranquilles après une prestation assez médiocre"

Ce samedi dans Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè, Thomas Chatelle et Clément Tainmont sont revenus sur le partage concédé par l’équipe de France un peu plus tôt dans l’après-midi.

Thomas Chatelle a quant à lui tenu à mettre en avant des signes de faiblesse au sein de l’équipe de France. "Je pense d’abord à Pavard qui était vraiment à côté de ses pompes en première mi-temps. Varane n’a pas bien compensé sur le but. En un simple une-deux l’équipe de France s’est fait balancer. C’est quand même assez inquiétant pour cette défense. Et alors quand Griezmann marque son but, c’est la première fois qu’il touche le ballon dans le rectangle adverse alors qu’on joue la 70e minute."

Il ajoute : "Rien n’est mal fait du côté français. Ils prennent un point et ils sont relativement tranquilles après une prestation assez médiocre. Je ne m’inquiète pas trop pour eux."