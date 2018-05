Thierry Siquet : "Il faut que les clubs belges fassent confiance aux jeunes"

Ce dimanche dans Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga ont échangé avec Thierry Siquet, le sélectionneur des U17 belges, qui est revenu sur la victoire de ses jeunes Diables face à l’Irlande (2-0) pour débuter cet Euro. Il préface aussi la prochaine rencontre mardi contre la Bosnie-Herzégovine et touche un mot sur la nécessité de faire plus confiance aux jeunes en Belgique.

Un début d’Euro idéal

"Pour toutes les équipes, sauf peut-être les grandes nations qui ont un peu plus d’expérience, c’est difficile de rentrer dans un Euro. Mais à part les dix-quinze premières minutes qui ont été moins bonnes le reste était très positif. Cette victoire nous permet pour l’instant d’être premier mais le plus dur reste à faire dans deux jours face à la Bosnie."

A propos de la Bosnie, le prochain adversaire des diablotins

"On a vu deux mi-temps totalement différentes dans le match Bosnie-Danemark. Dans la première, le Danemark a dominé de la tête et des épaules. En deuxième, la Bosnie a eu une domination impressionnante et a réussi à renverser la vapeur. Donc voilà c’est assez physique, une équipe avec beaucoup de grands gabarits. Il y a tout de même deux ou trois joueurs qui ont beaucoup de qualités techniques. Ce sera à nous d’être forts comme on l’a été contre l’Irlande."

La Belgique, une équipe qui aime jouer au ballon

"C’est vrai qu’on a une équipe qui essaye de jouer au football. Nous n’avons pas des qualités physiques au-dessus de la moyenne mais nous aimons faire le jeu. Notre équipe peut se créer des occasions avec des joueurs qui ont pas mal de vitesse et de technique. Ce sont des qualités qui peuvent éventuellement faire la différence."

Les jeunes qui ont prolongé à Anderlecht, un signal positif ?

"Oui je crois que depuis l’arrivée de Marc Coucke, ils ont pris la décision de faire confiance aux jeunes. C’est une bonne occasion de garder ces talents chez nous au lieu de les voir partir à l’étranger à quinze ou seize ans. C’est un choix que les joueurs font avec leur famille. Je trouve que c’est un choix réaliste. C’est en tout cas un signal important."

Plus difficile de briller pour un jeune qui part tôt à l’étranger ?

"Il faut d’abord s’habituer à un nouvel environnement loin de sa famille avec une autre langue. Ce n’est donc pas toujours évident. Ici ils restent dans le cocon familial. Si on leur fait confiance et que les qualités sont là, ils partiront un peu plus tard. Mais ils peuvent y arriver tout aussi bien chez nous qu’à l’étranger. C’est certainement plus facile de le faire en Belgique mais il faut que les clubs fassent confiance. C’est peut-être ça qui a fait un petit peu défaut ces dernières années."

Des choix qui peuvent être cruels

"Il y avait une présélection de trente-et-un joueurs et finalement on part à vingt-et-un. Il faut en laisser dix sur le côté et c’est un vrai casse-tête. On essaie de penser aux différentes positions auxquelles ils peuvent jouer, aux caractères qui s’accordent, aux qualités, aux disponibilités sur le terrain. On pense à plein de petites choses pour faire un choix qui est parfois cruel pour des enfants par rapport à des professionnels dont c’est le métier et qui savent à quoi s’attendre. Ici c’est vrai qu’il y en a deux ou trois qui peuvent être déçus de ne pas être là. Ils étaient là précédemment, ils n’y sont plus, ce sont des choix. J’ai expliqué à ceux qui m’ont contacté. Bien-sûr ils sont déçus sur le moment mais ils comprennent qu’on essaye d’avoir le noyau le plus performant possible. C’est toujours un peu compliqué de faire des choix mais c’est la vie de sélectionneur."