Thierry Henry et la MLS rendent hommage à Georges Floyd lors de la reprise

Thierry Henry, le genou à terre durant 8 minutes et 46 secondes en hommage à Georges Floyd, voilà l’image forte que l’on retiendra de la reprise du championnat de Football Nord Américain. L’ancien adjoint des diables rouges effectuait sa rentrée à la tête de l’Impact Montréal et pour accompagner ce geste il était vêtu d’un t-shirt à l’effigie du mouvement Black Lives Matter. Il a aussi levé le poing vers le ciel, ce moment a fait le tour du monde. L’ancien joueur d’Arsenal, très impliqué dans la lutte antiraciste avait annoncé qu’il ferait quelque chose de symbolique afin que l’on n’oublie pas ce qui s’était passé. Les joueurs aussi en avant match et ce dans beaucoup de rencontres de la reprise de la MLS ont posé des gestes symboliques en hommage à George Floyd, un Afro-Américain asphyxié par un policier blanc à Minneapolis le 25 mai dernier.